Обман на полтора миллиона рублей: за день от мошенников пострадали десять воронежцев

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-22T11:35:14+03:00

"Классические" схемы по-прежнему работают. Даже не нужно изобретать новые Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кто-то потерял около тридцати тысяч, кто-то - больше ста

Изменить размер текста: A A

Мошенники продолжают атаковать жителей области. Только за вчерашний день в полицию поступило десять заявлений от обманутых! Большинство случаев касались оплаты товаров и услуг. Кроме того, мошенники говорили в трубку "ваша карта заблокирована..." и пытались занять деньги (само собой, без планов по возвращению).

Некая дама позвонила 62-летней жительнице Коминтерновского района. Представилась сотрудником службы безопасности банка. Рассказала, что с карты прямо сейчас списываются деньги.

- Лжесотрудница уточнила, не приобретает ли в это время потерпевшая какой-либо товар. Услышав отрицательный ответ, предложила предотвратить взлом личного кабинета и сообщить для этого персональные данные банковской карты. После окончания разговора со счетов было списано около 115 тысяч рублей, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

40-летний житель Железнодорожного района после аналогичного звонка лишился 30 тысяч рублей. Общая сумма ущерба в десяти случаях - полтора миллиона рублей! Мошенников ищут полицейские. Правоохранители советуют всем проинструктировать своих родных - в особенности, пожилых людей.

Добавим, Воронежская область занимает третье место в России по количеству регистрации случаев мошенничества. Выше только Москва и Московская область. Раскрываемость таких преступлений в нашем регионе в прошлом году составила 53%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники выводят деньги воронежцев через биткоины. Полицейские объяснили, почему трудно отследить, куда ушли средства со счета пострадавшего. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU