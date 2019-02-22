2019-02-22T10:54:04+03:00
Общество

В правительстве Воронежской области назначили нового руководителя департамента аграрной политики

Им стал 33-летний Алексей Сапронов
Яков СТРОГОВ
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В правительстве Воронежской области заполнили еще одну вакансию руководителя.В правительстве Воронежской области заполнили еще одну вакансию руководителя.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В пятницу, 22 февраля, в правительстве Воронежской области сообщили о заполнении вакансии руководителя аграрного департамента. Новым начальником стал Алексей Сапронов. 33-летний чиновник уже имеет опыт работы в этом департаменте на посту заместителя руководителя. Срок назначения стандартный – тот же, что и у губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Напомним, предыдущий руководитель Алексей Квасов ушел с должности по собственному желанию в конце сентября 2018 года. Он проработал почти два года – с ноября 2015-го. А до Квасова департаментом «рулил» тогдашний вице-премьер Анатолий Спиваков, который ушел с поста по состоянию здоровья и сейчас является советником губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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