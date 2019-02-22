2019-02-22T10:00:38+03:00
Общество

Воронежцы рассказали о самых ужасных поездках в такси

Далеко не всегда автомобили вовремя проходят необходимое обслуживание
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архиваФото из архиваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Воронежцы поделились с нами историями о самых неудачных поездках в такси. Вот одна из них:

- ...Приезжает «четверка». А там в салоне не было дверных карт вместе с ручками. Сижу, а справа голый металл. Как открыть дверь – не понимаю. Останавливаемся, водитель выходит и распахивает снаружи.

Вот другая история:

- ...Ждала его с полчаса, наверное. Села, едем. И тут как бабахнет! Выходим - а у него колесо перпендикулярно развернуло. Говорит мне: «Хочешь - иди, хочешь - заказывай другую машину, сиди в салоне...» И на том спасибо!

Законодательство предусматривает регулярный осмотр главных узлов автомобилей такси. Как это работает в существующей системе агрегаторов? Время от времени водители, которые используют личные автомобили, проходят фотоконтроль: отправляют десяток снимков кузова и салона с разных ракурсов...

Не только пассажирам, но и таксистам порой приходится несладко. Недавно на водителя напали недовольные клиенты с собакой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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