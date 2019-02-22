Охранники заперли вора в воронежском киоске
Воронежского вора заперли в киоске, прежде чем задержать. Случай произошел 19 февраля. Примерно в 23.10 на пункт охранного предприятия "Дельта" поступил сигнал из павильона по продаже табака на улице Циолковского. Экипаж отправился на место тревоги.
Охранник выбежал из автомобиля и сразу заметил, что дверь павильона вскрыта. Тогда он заблокировал ее снаружи, оставив воришку внутри. Вскоре прибыла подмога, и преступника задержали.
- У преступника нашли инструмент, с помощью которого ему удалось вскрыть дверь, а также автомобильный видеорегистратор - предположительно, похищенный из машины где-то неподалеку, - говорят в "Дельте".
Мужчину передали полиции. За кражу с незаконным проникновением в жилище или хранилище ему грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU