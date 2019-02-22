Охранники заперли вора в воронежском киоске

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-22T09:13:49+03:00

А потом, когда подоспела подмога, задержали

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Воронежского вора заперли в киоске, прежде чем задержать. Случай произошел 19 февраля. Примерно в 23.10 на пункт охранного предприятия "Дельта" поступил сигнал из павильона по продаже табака на улице Циолковского. Экипаж отправился на место тревоги.

Охранник выбежал из автомобиля и сразу заметил, что дверь павильона вскрыта. Тогда он заблокировал ее снаружи, оставив воришку внутри. Вскоре прибыла подмога, и преступника задержали.

- У преступника нашли инструмент, с помощью которого ему удалось вскрыть дверь, а также автомобильный видеорегистратор - предположительно, похищенный из машины где-то неподалеку, - говорят в "Дельте".

Мужчину передали полиции. За кражу с незаконным проникновением в жилище или хранилище ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU