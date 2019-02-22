«Красивая футболочка и путешествие»: что обрадовало бы воронежских мужчин 23 февраля
Опрос воронежцев к 23 февраля.Артем САБЛИН
«Что подарить своему мужчине на 23 февраля?» - вопрос, возникающий у женщин из года в год. Ведь выбрать подарок даже для близкого человека - задача непростая. Хочется преподнести что-нибудь приятное и полезное, и, конечно, уложиться в определенный денежный лимит. Нередко в итоге получается, весьма, формальное поздравление. Что на самом деле порадовало бы воронежских мужчин в этот день - узнал корреспондент «Комсомолки».
Напомним, накануне аналитики популярного сайта объявлений выяснили, что большинство мужчин хотят получить в подарок авто, гаджеты или часы. Но только 2% воронежских дам собираются порадовать возлюбленных машинами. Большинство женщин планируют подарить средства для ухода за телом (24%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (22%) и носки (17%).
Опрос воронежцев к 23 февраля.Артем САБЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU