«Красивая футболочка и путешествие»: что обрадовало бы воронежских мужчин 23 февраля

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-22T08:37:34+03:00

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«Что подарить своему мужчине на 23 февраля?» - вопрос, возникающий у женщин из года в год. Ведь выбрать подарок даже для близкого человека - задача непростая. Хочется преподнести что-нибудь приятное и полезное, и, конечно, уложиться в определенный денежный лимит. Нередко в итоге получается, весьма, формальное поздравление. Что на самом деле порадовало бы воронежских мужчин в этот день - узнал корреспондент «Комсомолки».

Напомним, накануне аналитики популярного сайта объявлений выяснили, что большинство мужчин хотят получить в подарок авто, гаджеты или часы. Но только 2% воронежских дам собираются порадовать возлюбленных машинами. Большинство женщин планируют подарить средства для ухода за телом (24%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (22%) и носки (17%).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/693435" frameborder="0"></iframe> Опрос воронежцев к 23 февраля.Артем САБЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU