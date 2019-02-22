2019-02-22T08:37:34+03:00
Общество

«Красивая футболочка и путешествие»: что обрадовало бы воронежских мужчин 23 февраля

«Комсомолка» провела опрос горожан [видео]
Артем САБЛИН
Поделиться:

Опрос воронежцев к 23 февраля.Артем САБЛИН

Изменить размер текста:

«Что подарить своему мужчине на 23 февраля?» - вопрос, возникающий у женщин из года в год. Ведь выбрать подарок даже для близкого человека - задача непростая. Хочется преподнести что-нибудь приятное и полезное, и, конечно, уложиться в определенный денежный лимит. Нередко в итоге получается, весьма, формальное поздравление. Что на самом деле порадовало бы воронежских мужчин в этот день - узнал корреспондент «Комсомолки».

Напомним, накануне аналитики популярного сайта объявлений выяснили, что большинство мужчин хотят получить в подарок авто, гаджеты или часы. Но только 2% воронежских дам собираются порадовать возлюбленных машинами. Большинство женщин планируют подарить средства для ухода за телом (24%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (22%) и носки (17%).

Опрос воронежцев к 23 февраля.Артем САБЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы рассказали о самых ужасных поездках в такси
Охранники заперли вора в воронежском киоске
Последние выходные февраля в Воронеже будут морозными и ветреными
Воронежцы вылепили из снега фигуры сбегающей из города зимы
Воронежцы устроили каток на проезжей части
Воронежский «Факел» проиграл «Риге» по пенальти и стал десятым на Кубке ФНЛ
В Воронеже на видео попала пылающая рядом с домом «семерка»
Под Воронежем мужчину отправили в колонию строгого режима за угрозу ножом беременной падчерице
Житель Нововоронежа развратил 28 девочек по всей России
В Воронеже на улице обнаружили труп мужчины
В Воронежской области нашли женщину, пропавшую вместе с грудным ребенком
Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Дмитрий Садов
В Воронеже накрыли наркопритон
В Воронеже в ДТП попали сразу пять иномарок
В Воронежской области на сельские дороги выделят 251 миллион рублей
За неделю 1613 воронежцев пострадали из-за гололеда
Воронежцы стали реже болеть вирусной лихорадкой и гепатитами
Имущество обанкротившегося банка «Воронеж» оценили в 36 миллионов рублей
В Воронеже ставят мюзикл про "тройку, семерку, туза"
Глава администрации Терновского района Воронежской области ушла в отставку
Воронежец решил отомстить девушке знакомого, но обознался и проколол шины чужого авто
Под Воронежем пропала 26-летняя девушка с 11-месячным ребенком
Под Воронежем сотрудник ГИБДД потушил загоревшийся в ДТП автомобиль
Воронежская учительница: «Дети такое рассказывали о своем отдыхе, что волосы дыбом вставали»