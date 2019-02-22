2019-02-22T08:02:49+03:00
Общество

Последние выходные февраля в Воронеже будут морозными и ветреными

Ожидается облачность и небольшой снег
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Похожим образом будут выглядеть в эти дни многие воронежцыПохожим образом будут выглядеть в эти дни многие воронежцыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Воронежском гидрометеоцентре поделились прогнозами на ближайшие выходные. В ночь с пятницы на субботу будет -11. Осадков не ожидается. Зато останется порывистый ветер, скорость которого - 4 м/с.

В День защитника Отечества будет -7. Высока вероятность осадков. Синоптики говорят о небольшом снеге. Скорость ветра - 5 м/с. В такие дни лучше помнить, что приоткрытая дверь автомобиля имеет свойство распахиваться от любого порыва в самый неподходящий момент.

К ночи на воскресенье ветер стихнет, зато усилится мороз - до -14. В воскресенье, 24 февраля, будет -4 днем и -5 вечером. Никуда не уйти от небольшого снега. И снова появится хорошо знакомый ветер - 5 м/c.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы рассказали о самых ужасных поездках в такси
Охранники заперли вора в воронежском киоске
«Красивая футболочка и путешествие»: что обрадовало бы воронежских мужчин 23 февраля
Воронежцы вылепили из снега фигуры сбегающей из города зимы
Воронежцы устроили каток на проезжей части
Воронежский «Факел» проиграл «Риге» по пенальти и стал десятым на Кубке ФНЛ
В Воронеже на видео попала пылающая рядом с домом «семерка»
Под Воронежем мужчину отправили в колонию строгого режима за угрозу ножом беременной падчерице
Житель Нововоронежа развратил 28 девочек по всей России
В Воронеже на улице обнаружили труп мужчины
В Воронежской области нашли женщину, пропавшую вместе с грудным ребенком
Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Дмитрий Садов
В Воронеже накрыли наркопритон
В Воронеже в ДТП попали сразу пять иномарок
В Воронежской области на сельские дороги выделят 251 миллион рублей
За неделю 1613 воронежцев пострадали из-за гололеда
Воронежцы стали реже болеть вирусной лихорадкой и гепатитами
Имущество обанкротившегося банка «Воронеж» оценили в 36 миллионов рублей
В Воронеже ставят мюзикл про "тройку, семерку, туза"
Глава администрации Терновского района Воронежской области ушла в отставку
Воронежец решил отомстить девушке знакомого, но обознался и проколол шины чужого авто
Под Воронежем пропала 26-летняя девушка с 11-месячным ребенком
Под Воронежем сотрудник ГИБДД потушил загоревшийся в ДТП автомобиль
Воронежская учительница: «Дети такое рассказывали о своем отдыхе, что волосы дыбом вставали»