Последние выходные февраля в Воронеже будут морозными и ветреными
В Воронежском гидрометеоцентре поделились прогнозами на ближайшие выходные. В ночь с пятницы на субботу будет -11. Осадков не ожидается. Зато останется порывистый ветер, скорость которого - 4 м/с.
В День защитника Отечества будет -7. Высока вероятность осадков. Синоптики говорят о небольшом снеге. Скорость ветра - 5 м/с. В такие дни лучше помнить, что приоткрытая дверь автомобиля имеет свойство распахиваться от любого порыва в самый неподходящий момент.
К ночи на воскресенье ветер стихнет, зато усилится мороз - до -14. В воскресенье, 24 февраля, будет -4 днем и -5 вечером. Никуда не уйти от небольшого снега. И снова появится хорошо знакомый ветер - 5 м/c.
ИСТОЧНИК KP.RU