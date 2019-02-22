Последние выходные февраля в Воронеже будут морозными и ветреными

СЕГОДНЯ 08:02 2019-02-22T08:02:49+03:00

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В Воронежском гидрометеоцентре поделились прогнозами на ближайшие выходные. В ночь с пятницы на субботу будет -11. Осадков не ожидается. Зато останется порывистый ветер, скорость которого - 4 м/с.

В День защитника Отечества будет -7. Высока вероятность осадков. Синоптики говорят о небольшом снеге. Скорость ветра - 5 м/с. В такие дни лучше помнить, что приоткрытая дверь автомобиля имеет свойство распахиваться от любого порыва в самый неподходящий момент.

К ночи на воскресенье ветер стихнет, зато усилится мороз - до -14. В воскресенье, 24 февраля, будет -4 днем и -5 вечером. Никуда не уйти от небольшого снега. И снова появится хорошо знакомый ветер - 5 м/c.

ИСТОЧНИК KP.RU