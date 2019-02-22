Воронежцы вылепили из снега фигуры сбегающей из города зимы

СЕГОДНЯ 07:03 2019-02-22T07:03:06+03:00

Необычная скульптурная композиция появилась во дворе одного из домов города

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Солнце и плюсовые температуры вдохновили воронежцев на создание необычной снежной скульптуры со смыслом. Несколько фигур в страхе пытаются перелезть через забор одного из домов города или хотя бы спрятаться от тепла. Фотографию существ местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.

- Бежим, весна идёт! - подписал снимок автор.

А вот в комментариях к посту горожане отметили, что картина выглядит пугающей.

- Я аж протрезвел...Не Не дай Бог ночью это увидеть, - написали воронежцы.

А как вам такой способ проводить зиму?

ИСТОЧНИК KP.RU