Воронежцы устроили каток на проезжей части

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-22T06:01:35+03:00

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В Воронеже местные жители устроили каток на проезжей части. Точнее устроили его коммунальные службы, которые не посыпали вовремя дорогу песком. А горожане воспользовались ситуацией и прокатились по замерзшей ледяной поверхности на коньках. Видеозапись необычного развлечения воронежцы выложили в популярную группу в соцсети.

- Это двор на Автогенном переулке. Но люди не ходят там в обуви, они катаются на коньках. А по-другому никак, - подписал видео автор.

И действительно по дорогам города в обычной обуви перемещаться очень опасно. Только с 14 по 20 февраля с травмами различного характера в медучреждения обратился 2341 воронежец. Также увеличилось количество ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции попросили автомобилистов избегать резких маневров и при приближении к перекресткам, а также пешеходным переходам сбавлять скорость. Горожанам рекомендуют быть осторожными и помнить о своей безопасности.

Каток на проезжей части. Воронеж..Автор: Артем Ермоленко missing_kitty

ИСТОЧНИК KP.RU