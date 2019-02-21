2019-02-21T22:15:20+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» проиграл «Риге» по пенальти и стал десятым на Кубке ФНЛ

Обидно, что наши футболисты позволили сравнять счет сопернику, игравшему в меньшинстве
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
"Факел"с "Ригой"смотрелся неплохо, но проиграл."Факел"с "Ригой"смотрелся неплохо, но проиграл.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

Первый тайм в целом «Факелу» удался. Хотя начинался плохо: судья назначил пенальти за нарушение Сергея Божина на Давиде Схиртладзе. Камил Билински 11-метровый реализовал. Шла 19 минута. И тут «Факел» включил обороты. И за семь минут перевернул рисунок игры с ног на голову. Сначала тот же Схиртладзе и с героя превратился в антигероя. Он завалил в своей штрафной Осипенко, и Максим на 24 минуте не промахнулся – 1:1. На 27-й «Факел» разыграл классную комбинацию со «стеночкой». венцом которой стал хлесткий и точный удар капитана Игоря Лебеденко – 2:1.

Казалось, что в конце первого тайма судья «приговорил» рижан, удалив за разговоры Карашаускаса. Однако во второй половине игры тренеры решили проверить в деле резервистов, которые по большому счету проявить себя не смогли. В итоге рижане ушли от поражения – на 85 минуте счет сравнял Панич. Впервые на этом турнире «Факела» ждала серия пенальти. И там промазал Осипенко, все остальные удары были точны. В итоге 5:4 – по пенальти победа «Риги». Латвийская команда заняла девятое место, «Факел» - десятый.

Победителем Кубка ФНЛ стал курский «Авангард». В основное время наши соседи сыграли 1:1 с волгоградским «Ротором». Куряне были точнее в серии пенальти – 5:4.

22 февраля «Факел» покинет Кипр, последний сбор наши футболисты проведут в Воронеже. 3 марта воронежцы сыграют на выезде с «Химками» уже в рамках возобновляющегося первенства ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на видео попала пылающая рядом с домом «семерка»
Под Воронежем мужчину отправили в колонию строгого режима за угрозу ножом беременной падчерице
Житель Нововоронежа развратил 28 девочек по всей России
В Воронеже на улице обнаружили труп мужчины
В Воронежской области нашли женщину, пропавшую вместе с грудным ребенком
Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Дмитрий Садов
В Воронеже накрыли наркопритон
В Воронеже в ДТП попали сразу пять иномарок
В Воронежской области на сельские дороги выделят 251 миллион рублей
За неделю 1613 воронежцев пострадали из-за гололеда
Воронежцы стали реже болеть вирусной лихорадкой и гепатитами
Имущество обанкротившегося банка «Воронеж» оценили в 36 миллионов рублей
В Воронеже ставят мюзикл про "тройку, семерку, туза"
Глава администрации Терновского района Воронежской области ушла в отставку
Воронежец решил отомстить девушке знакомого, но обознался и проколол шины чужого авто
Под Воронежем пропала 26-летняя девушка с 11-месячным ребенком
Под Воронежем сотрудник ГИБДД потушил загоревшийся в ДТП автомобиль
Воронежская учительница: «Дети такое рассказывали о своем отдыхе, что волосы дыбом вставали»