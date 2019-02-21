Воронежский «Факел» проиграл «Риге» по пенальти и стал десятым на Кубке ФНЛ

СЕГОДНЯ 22:08 2019-02-21T22:15:20+03:00

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Первый тайм в целом «Факелу» удался. Хотя начинался плохо: судья назначил пенальти за нарушение Сергея Божина на Давиде Схиртладзе. Камил Билински 11-метровый реализовал. Шла 19 минута. И тут «Факел» включил обороты. И за семь минут перевернул рисунок игры с ног на голову. Сначала тот же Схиртладзе и с героя превратился в антигероя. Он завалил в своей штрафной Осипенко, и Максим на 24 минуте не промахнулся – 1:1. На 27-й «Факел» разыграл классную комбинацию со «стеночкой». венцом которой стал хлесткий и точный удар капитана Игоря Лебеденко – 2:1.

Казалось, что в конце первого тайма судья «приговорил» рижан, удалив за разговоры Карашаускаса. Однако во второй половине игры тренеры решили проверить в деле резервистов, которые по большому счету проявить себя не смогли. В итоге рижане ушли от поражения – на 85 минуте счет сравнял Панич. Впервые на этом турнире «Факела» ждала серия пенальти. И там промазал Осипенко, все остальные удары были точны. В итоге 5:4 – по пенальти победа «Риги». Латвийская команда заняла девятое место, «Факел» - десятый.

Победителем Кубка ФНЛ стал курский «Авангард». В основное время наши соседи сыграли 1:1 с волгоградским «Ротором». Куряне были точнее в серии пенальти – 5:4.

22 февраля «Факел» покинет Кипр, последний сбор наши футболисты проведут в Воронеже. 3 марта воронежцы сыграют на выезде с «Химками» уже в рамках возобновляющегося первенства ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU