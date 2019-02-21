В Воронеже на видео попала пылающая рядом с домом «семерка»

СЕГОДНЯ 20:20 2019-02-21T20:20:42+03:00

Поскольку в машине был газовый баллон, в любой момент мог произойти мощный взрыв

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В Сети появилось видео горящей «семерки». ЧП случилось на Электросигнальной в четверг, 21 февраля, около 15.30. На камеру попал момент, когда пламя с машины пытаются сбить огнетушителем. Безуспешно – сначала один мужчина выбрасывает не оправдавшее ожидание техническое устройство. Потом выходит другой с еще одним огнетушителем. Результат тот же – пламя на пару секунд тускнеет, а потом разгорается с новой силой.

Из разговора мужчин, перемежающегося непарламентскими выражениями, становится понятно: пожар случился после того, как было включено зажигание, а в машине лежит газовый баллон, который в любую секунду может рвануть. А, учитывая, что «семерка» припаркована едва ли не вплотную к дому, могла быть разрушена ближняя стена.

К счастью, подоспели пожарные. Около четырех часов дня они потушили машину. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

21 февраля 2019 года на улице Электросигнальная сгорела "семерка".

ИСТОЧНИК KP.RU