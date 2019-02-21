Под Воронежем мужчину отправили в колонию строгого режима за угрозу ножом беременной падчерице

СЕГОДНЯ 19:40 2019-02-21T19:40:34+03:00

За угрозу ножом, как оказалось, можно "загреметь" в колонию на два года. Фото: из архива «КП»

До этого пенсионера судили за кражи и разбои

Изменить размер текста: A A

В октябре 2018 года в семье, живущей в Панинском районе, произошел конфликт. Женщина сошлась с 54-летним пенсионером, сидевшим за кражи и разбои. Вкус матери не одобрила ее беременная дочь. Она высказала «отчиму» претензии, когда он сильно напился. Мужчина, вспомнив тюремные привычки, показал ей нож и посоветовал помолчать, если хочет жить.

Женщина такого обращения не стерпела. Ей удалось доказать факт угрозы. Действия мужчины подпали под часть 1 статьи 119 УК РФ. Она так и называется «Угроза убийством». Мировой суд приговорил рецидивиста к двум годам трем месяцам колонии строгого режима. Это решение можно обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU