2019-02-21T19:40:34+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчину отправили в колонию строгого режима за угрозу ножом беременной падчерице

До этого пенсионера судили за кражи и разбои
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
За угрозу ножом, как оказалось, можно "загреметь" в колонию на два года.За угрозу ножом, как оказалось, можно "загреметь" в колонию на два года.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В октябре 2018 года в семье, живущей в Панинском районе, произошел конфликт. Женщина сошлась с 54-летним пенсионером, сидевшим за кражи и разбои. Вкус матери не одобрила ее беременная дочь. Она высказала «отчиму» претензии, когда он сильно напился. Мужчина, вспомнив тюремные привычки, показал ей нож и посоветовал помолчать, если хочет жить.

Женщина такого обращения не стерпела. Ей удалось доказать факт угрозы. Действия мужчины подпали под часть 1 статьи 119 УК РФ. Она так и называется «Угроза убийством». Мировой суд приговорил рецидивиста к двум годам трем месяцам колонии строгого режима. Это решение можно обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на видео попала пылающая рядом с домом «семерка»
Житель Нововоронежа развратил 28 девочек по всей России
В Воронеже на улице обнаружили труп мужчины
В Воронежской области нашли женщину, пропавшую вместе с грудным ребенком
Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Дмитрий Садов
В Воронеже накрыли наркопритон
В Воронеже в ДТП попали сразу пять иномарок
В Воронежской области на сельские дороги выделят 251 миллион рублей
За неделю 1613 воронежцев пострадали из-за гололеда
Воронежцы стали реже болеть вирусной лихорадкой и гепатитами
Имущество обанкротившегося банка «Воронеж» оценили в 36 миллионов рублей
В Воронеже ставят мюзикл про "тройку, семерку, туза"
Глава администрации Терновского района Воронежской области ушла в отставку
Воронежец решил отомстить девушке знакомого, но обознался и проколол шины чужого авто
Под Воронежем пропала 26-летняя девушка с 11-месячным ребенком
Под Воронежем сотрудник ГИБДД потушил загоревшийся в ДТП автомобиль
Воронежская учительница: «Дети такое рассказывали о своем отдыхе, что волосы дыбом вставали»