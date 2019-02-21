2019-02-21T19:26:07+03:00
Происшествия

Житель Нововоронежа развратил 28 девочек по всей России

Он присылал им интимные фото и видео и требовал в ответ обнаженные фотографии
Юрий КОЗЛОВ
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Жертвами извращенца стали 28 девочек-подростков.Жертвами извращенца стали 28 девочек-подростков.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудники Следственного комитета разоблачили 46-летнего любителя подростковой «клубнички». Житель Нововоронежа создал несколько страниц в Сети под вымышленными именами. Он находил в интернете девочек-подростков от 11 до 15 лет со всей России и посылал им интимные фото и видео. Потом предлагал сняться обнаженными и присылать ему фотографии. Злодействовал извращенец два года – с марта 2014-го по март 2016 года.

- Жертвами нововоронежца признали 28 девочек, живущих в Воронежской, Мурманской, Самарской, Пермской, Липецкой, Ростовской, Челябинской, Ульяновской областей, в Хабаровском, Красноярском и Алтайском краях. Объем уголовного дела составил 45 томов, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.

Суд приговорил извращенца к 12 лет годам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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