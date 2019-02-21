2019-02-21T18:58:38+03:00
Происшествия

В Воронеже на улице обнаружили труп мужчины

ЧП случилось в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Утром в четверг, 21 февраля, люди, проходившие по улице Переверткина у дома № 35 увидели лежащего мужчину, который не подавал признаков жизни. Они вызвали скорую и полицию.

- Звонок в дежурную часть поступил в 8.50. На место ЧП выехали наши сотрудники. Они установили личность умершего. Это 52-летний мужчина, местный житель. Следов насилия на теле не было По предварительным данным, он умер от острой сосудистой недостаточности, - рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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