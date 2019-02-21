2019-02-21T18:25:01+03:00
Общество

В Воронежской области нашли женщину, пропавшую вместе с грудным ребенком

Дарья Литвинова приехала в Павловск к родителям
Юрий КОЗЛОВ
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Вышла на связь пропавшая 16 февраля в 11.00 26-летняя Дарья Литвинова. Напомним, в тот день женщина ушла из дома вместе с 11-месячным сыном после ссоры с супругом. Пять дней свекровь и ее муж не знали, где она. Звонили и родителям Дарьи, и ее знакомым, но никто ничего не знал. После долгих поисков муж обратился за помощью к полицейским и волонтерам.

И вот 21 февраля свекровь позвонила в Павловск, где живут родители Дарьи, и узнала, что дочь сегодня приехала к ним. Оказалось, что до этого несколько дней она гостила у знакомых в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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