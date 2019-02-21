Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Дмитрий Садов

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-21T18:00:32+03:00

Дмитрий Садов за полтора года сыграл за "Факел" 18 матчей, голами он в них не отметился. Фото: с сайта ФК "Факел"

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В четверг, 21 февраля, в «Факеле» сообщили об оформлении расставания с мало игравшим полузащитников Дмитрием Садовым. Он пришел в команду летом 2017-го. За прошедшие с этого времени полтора года Дмитрий сыграл за «Факел» 16 матчей в первенстве ФНЛ и еще два - в Кубке России. Контракт досрочно расторгли по взаимному согласию.

Напомним, 20 февраля в «Факеле» сообщили о переходе в наш клуб из калининградской «Балтики» вратаря Ильи Лантратова. В тот же день покинули команду 21-летний полузащитник Кирилл Колесников и 19-летний нападающий Ярослав Денисов. Эти два воспитанника воронежского клуба собираются продолжить играть в клубах второго дивизиона.

ИСТОЧНИК KP.RU