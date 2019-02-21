2019-02-21T17:45:06+03:00
Происшествия

В Воронеже накрыли наркопритон

На его хозяина возбудили уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
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Колоться на переулке Мечникова больше не дадут.Колоться на переулке Мечникова больше не дадут.Фото: из архива «КП»
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36-летний хозяин квартиры в одном из домов на переулке Мечникова Коминтерновского района устроил в своем жилье наркопритон. С середины 2018 года туда приходили наркоманы, чтобы уколоться. Платили они тем зельем, которое употребляли. Во время обыска в квартире нашли кучу использованных шприцев.

В отделе полиции хозяин квартиры признал свою вину. Он будет отвечать перед судом по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ» (до четырех лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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