В Воронеже накрыли наркопритон

СЕГОДНЯ 17:45 2019-02-21T17:45:06+03:00

Колоться на переулке Мечникова больше не дадут. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

36-летний хозяин квартиры в одном из домов на переулке Мечникова Коминтерновского района устроил в своем жилье наркопритон. С середины 2018 года туда приходили наркоманы, чтобы уколоться. Платили они тем зельем, которое употребляли. Во время обыска в квартире нашли кучу использованных шприцев.

В отделе полиции хозяин квартиры признал свою вину. Он будет отвечать перед судом по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ» (до четырех лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU