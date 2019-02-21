2019-02-21T17:35:50+03:00
Происшествия

В Воронеже в ДТП попали сразу пять иномарок

К счастью, в аварии никто не пострадал
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские разбираются в причинах аварии.Полицейские разбираются в причинах аварии.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 21 февраля, в 14.45 в Левобережном районе у дома № 22 на улице Серова в ДТП попали сразу пять автомобилей.

По данным ГИБДД, водитель «Мицубиси» врезался в ехавший впереди «Рено», а потом еще и в «Шкоду». Чешская иномарка в свою очередь столкнулась с «Тойотой» и «Хендаем». Все машины ехали по одной половине дороги со стороны улицы Ленинградской в направлении Димитрова. Машинам предстоит ремонт, а вот люди в аварии, к счастью, не пострадали.

Сейчас на месте ДТП инспекторы ГИБДД регулируют движение, чтобы не образовалось большой пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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