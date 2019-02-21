В Воронежской области на сельские дороги выделят 251 миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:13 2019-02-21T17:13:03+03:00

В дороги вложат кучу денег - долго ли они прослужат? Фото: из архива «КП»

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В Воронежской области на строительство и реконструкцию дорог к агрофермам и другим общественно значимых объектам направят субсидии в размере 251,9 миллиона рублей. Деньги выделят из федерального и областного бюджетов.

В Кантемировском районе сделают дорогу к летней молочной ферме сельхозпредприятия «Новомарковское». На ее строительство выделят 118,8 млн рублей: 96,7 из федерального бюджета, 22,1 – из областного.

В Бобровском и Таловском районах построят новую дорогу трасса «Дон» – Бобров – Таловая – Новохоперск – Хреновое – Шкарин – хутор Шестикурганный – село Никольское за 70,4 миллиона рублей. На нее направят 57,3 миллиона из федеральной казны, 13,1 млн. – из областного бюджета.

41,5 миллионов рублей выделят на обустройство подъезда к молочному комплексу имени Ленина в селе Садовое Аннинского района. 33,8 миллиона выделят из федерального бюджета, 7,7 млн – из областного.

В Таловском районе сделают дорогу через трассу «Дон», Бобров, Таловую, Новохоперск, поселок Березовку за 21,1 млн рублей. 17,2 млн выделит федеральный бюджет, 3,9 млн. – областной.

ИСТОЧНИК KP.RU