За неделю 1613 воронежцев пострадали из-за гололеда

СЕГОДНЯ 17:06 2019-02-21T17:06:42+03:00

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С 14 по 20 февраля с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 3399 человек. Большинство из них – 2341 – непосредственно в Воронеже. Сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Из-за гололеда пострадали 1613 жителей региона. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, однако госпитализация понадобилась в 12% случаев.

Медики оказали помощь троим пациентам после падений обледенений. К счастью, госпитализация им не понадобилась. Также зарегистрировано пять случаев обморожений и один случай переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU