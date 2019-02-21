Воронежцы стали реже болеть вирусной лихорадкой и гепатитами

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-21T16:56:25+03:00

А некоторые инфекционные заболевания и вовсе не встречались ни разу за день

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В Воронежской области зарегистрировано снижение инфекционной заболеваемости. В 2018 году этот показатель снизился на 10%. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В прошлом году уменьшилось число заболевших вирусной лихорадкой (на 60%), вирусными гепатитами В и С (30,3% и 46,6% соответственно), стрептококковыми инфекциями (на 31,5%), микроспорией (на 22%), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на 12,3%), острой кишечной инфекцией (на 6,4%).

- За прошлый год в регионе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания следующими инфекциями: дифтерией, краснухой, гемофильной инфекцией, столбняком, бруцеллезом, сибирской язвой, лептоспирозом, листериозом, легионеллезом, риккетсиозом, - подчеркнули в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU