Имущество обанкротившегося банка «Воронеж» оценили в 36 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-21T16:34:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В банке «Воронеж» реализуется процедура банкротства. Перед тем, как расплачиваться с кредиторами, нужно оценить имущество. Именно этим занялись специалисты ООО «Экономико-правовой экспертиза». Они выяснили, что на балансе финансового учреждения числятся три офиса. Самый большой из них расположен в Воронеже на улице Челюскинцев. Здание площадью 805 квадратных метров оценили в 22,1 миллиона рублей. Есть и два офиса поменьше. Питерский в 55,6 «квадратов», по мнению экспертов стоит 9,7 миллиона, алтайский (59,6 м2) – 1,3 млн.

Кроме того, у банка осталось шести машин. Среди них три бронированных фургона марок Ford и Volkswagen Caddy 2013 года выпуска (общая сумма - 1,4 млн рублей), коммерческий фургон Peugeot Boxer 2011 г.в. (634 тыс рублей) и две легковушки Kia Ceed JD 2015 года (484 тысяч рублей) и Renault Logan 2016 года (553 тыс. рублей). Общая сумма активом потянула на 36,2 миллиона рублей.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию банка «Воронеж» 15 июня 2018 года. Мотивом для этого решения были замеченные москвичами операции по замещению активов с целью сокрытия реального финансового положения». В конце августа арбитраж признал АО «Банк Воронеж» банкротом по иску Центробанка. В отношении финансового учреждения открыли процедуру конкурсного производства.

В конце октября деятельностью банка заинтересовалась областная прокуратура. По данным надзорного ведомства, с декабря 2017-го по июнь 2018 года сотрудники банка и люди, не имеющие отношения к его деятельности, продали и похитили имущество на сумму не менее 4 миллиардов рублей. Причем сделали они это в то время, когда уже стало известно, что в банке «Воронеж» началась процедура банкротства. В результате от кредиторов ушли объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 миллиарда рублей обналичили по расходным ордерам в кассе банка. Аферистам (если их личности установят) придется отвечать ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (до десяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU