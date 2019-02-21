В Воронеже ставят мюзикл про "тройку, семерку, туз"

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-21T16:32:12+03:00

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1 марта в Воронеже пройдет премьера мюзикла «Германн» по "Пиковой даме" Пушкина. «Тройка, семерка, туз» - заветные три карты, которые лишили героя рассудка. Произведение великого поэта заиграет новыми красками в интерпретации режиссера Сергея Сафонова. Премьеру приурочили к 220-летию Пушкина и Году театра, который объявлен в 2019-м.

Премьеру покажут в культурно-досуговом центре «Шинник» (ул. Ростовская, 39) 1 марта в 19.00.

- Традиция оживлять героев известнейших произведений на сцене «Шинника» зародилась уже давно, в 2004 году Сергей Сафонов создал «Воронежский любительский театр мюзикла». Участники театра много лет работают в команде и регулярно радуют зрителей новыми постановками. Яркие костюмы, атмосфера казино, талантливая игра актеров и захватывающий сюжет с толикой драмы - это лишь малая часть из того, что ждет зрителей в день премьеры, - сообщили в КДЦ.

Напомним, Сергей Сафонов уже поставил мюзиклы «Каменное сердце», «Ассоль и Грей», «Хозяйка медной горы», «Дон Жуан», «Граф Монте-Кристо».

ИСТОЧНИК KP.RU