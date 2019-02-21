Воронежец решил отомстить девушке знакомого, но обознался и проколол шины чужого авто

СЕГОДНЯ 15:29 2019-02-21T15:30:24+03:00

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Жертвой мести совершенно незнакомого человека стала жительница улицы Шишкова. 28-летняя женщина в начале февраля обнаружила свой «Опель-Корса» с пробитыми колесами. Ущерб потерпевшая оценила в 24 тысячи рублей.

Сотрудники полиции по записям с камер видеонаблюдения, расположенных во дворе многоэтажки, восстановили картину происшедшего. 31 января в одиннадцать вечера во двор въехал автомобиль «Мазда 6», водитель посмотрел месторасположение «Корсы», сфотографировал его и уехал. А через несколько минут вернулся, снял колпачки на колесах, а потом проколол шины ножом и уехал.

Личность подозреваемого установили и через некоторое время его задержали. 28-летний мужчина признался в отделе полиции, что «обознался» и повредил не тот автомобиль. Оказалось, у него был давний конфликт со знакомым мужчиной из-за девушки. Он решил отомстить, проколов колеса на ее машине, но знал только марку автомобиля и улицу, на которой она живет. В итоге повредил не ту машину, которую хотел.

Теперь ему придется ответить за умышленное повреждение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU