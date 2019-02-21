2019-02-21T15:30:24+03:00
Происшествия

Воронежец решил отомстить девушке знакомого, но обознался и проколол шины чужого авто

Его нашли по записям дворовых камер ввдеонаблюдения
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жертвой мести совершенно незнакомого человека стала жительница улицы Шишкова. 28-летняя женщина в начале февраля обнаружила свой «Опель-Корса» с пробитыми колесами. Ущерб потерпевшая оценила в 24 тысячи рублей.

Сотрудники полиции по записям с камер видеонаблюдения, расположенных во дворе многоэтажки, восстановили картину происшедшего. 31 января в одиннадцать вечера во двор въехал автомобиль «Мазда 6», водитель посмотрел месторасположение «Корсы», сфотографировал его и уехал. А через несколько минут вернулся, снял колпачки на колесах, а потом проколол шины ножом и уехал.

Личность подозреваемого установили и через некоторое время его задержали. 28-летний мужчина признался в отделе полиции, что «обознался» и повредил не тот автомобиль. Оказалось, у него был давний конфликт со знакомым мужчиной из-за девушки. Он решил отомстить, проколов колеса на ее машине, но знал только марку автомобиля и улицу, на которой она живет. В итоге повредил не ту машину, которую хотел.

Теперь ему придется ответить за умышленное повреждение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем пропала 26-летняя девушка с 11-месячным ребенком
Под Воронежем сотрудник ГИБДД потушил загоревшийся в ДТП автомобиль
Воронежская учительница: «Дети такое рассказывали о своем отдыхе, что волосы дыбом вставали»
Воронежских женщин поздравит с праздником Ирина Круг
Под Воронежем серийные дачные воры похитили вещей на миллион рублей
В Воронежской области семью наркоторговцев посадили надолго
Мошенники за день обманули 9 воронежцев
Воронежцам разъяснили новые правила сбора мусора и платы за услугу
В Воронеже открылась выставка к юбилею студенческих стройотрядов
В воронежский «Факел» перешел вратарь из Белгородской области
Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса
Воронежцы будут по-новому платить за отопление
В Воронеже женщину, зарезавшую и сжегшую 6-летнюю девочку, посадили на 12 лет
Перед нами стоит задача - сделать сельские территории комфортными для жизни
Владельцы частных домов Воронежа смогут вернуть плату за вывоз мусора в период их отсутствия
В Воронеже пройдет фестиваль экстремального вождения
ТОС из Воронежа стал лауреатом на Всероссийском конкурсе
Проблемы патриотического воспитания молодого поколения обсудили в ВГТУ
Букет из вобл: воронежские мужчины мечтают получить на 23 февраля авто и гаджеты, а получат носки и дезодоранты
Очевидцы: поезд «Москва-Воронеж» закидали камнями
Воронежцы жалуются на бетонную плиту, нависшую над пешеходной дорожкой в Северном районе
ГИБДД предупреждает воронежских водителей об ухудшении дорожных условий
Пропавшую в Воронежской области девочку нашли в школе