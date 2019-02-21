Под Воронежем пропала 26-летняя девушка с 11-месячным ребенком

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-21T14:55:19+03:00

Утром 16 февраля она поругалась с мужем и ушла из дома

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помочь в поисках 26-летней Дарьи Литвиновой и ее 11-месячного сына.

16 февраля в 11.00 женщина ушла из дома в поселке ВНИИСС Рамонского района. Перед этим она поссорилась с мужем, взяла коляску, положила в нее ребенка и уехала. Дарью искали у ее родителей и знакомых, никто о том, где она находится, ничего не знает. Родственники надеются, что она пошла к какой-нибудь незнакомой им подруге.

Приметы Дарьи Литвиновой: рост 160 сантиметров, карие глаза, худощавое телосложение. На ней было красное пальто и коричневые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Дарья и ее сын, просят позвонить по телефонам 8-905-050-47-41, 8-906-670-23-44, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU