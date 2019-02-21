2019-02-21T14:52:32+03:00
Общество

Под Воронежем сотрудник ГИБДД потушил загоревшийся в ДТП автомобиль

Авария произошла в Нововоронеже
Ярослав ИВАНОВ
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20 февраля в Нововоронеже столкнулись «Газель» и «Мерседес». Водители в аварии не пострадали, зато машины получили значительные механические повреждения, более того, в «Газели» произошло возгорание под капотом.

Потушить огонь водителю помог проезжавший мимо инспектор ДПС. Старший лейтенант полиции Василий Машков вызвал пожарную охрану, а сам кинулся на помощь автомобилисту.

Доступ к очагу возгорания ограничила деформация капота, но сотруднику ДПС вместе с очевидцами удалось открыть капот «Газели», после чего он начал тушить огонь огнетушителем из своего автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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