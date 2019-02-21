2019-02-21T14:18:06+03:00
Звезды

Воронежских женщин поздравит с праздником Ирина Круг

Артистка приедет с концертом 9 марта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ирина Круг.Ирина Круг.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На своих выступлениях многократная обладательница премии «Шансон года» Ирина Круг создает особую лирическую атмосферу камерности, окутанную поэтичностью и благородством. Кажется, она говорит именно с тобой и именно о чем-то очень личном, до боли волнующем. Некоторые музыкальные критики сравнивают ее с Любовью Успенской, Лолитой и Ириной Аллегровой. Каждый концерт Ирины Круг - это образец настоящего интеллигентного женского шансона, наполненного глубокими личными переживаниями женщины, познавшей и любовь, и потери, и счастье, и расставания.

Артистка ошеломляет своей артистической многоплановостью. В новой программе Ирина Круг представит зрителям уже полюбившиеся песни «Матерая любовь», «Может любовь, может каприз», «Снежная королева» и лучшие, проверенные временем хиты «Королева», «Тебе моя последняя любовь», «Букет из белых роз». Воронежцев ждут оригинальные музыкальные обработки и живой вокал.

Концерт пройдет в Event-Hall 9 марта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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