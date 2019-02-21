2019-02-21T13:44:57+03:00
Происшествия

Под Воронежем серийные дачные воры похитили вещей на миллион рублей

Преступники совершили 17 краж
Ярослав ИВАНОВ
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В Острогожском районе прошла серия краж из дачных домиков и надворных построек. Воры повреждали двери или отжимали окна в жилищах, а в сараи проникали путем частичного разбора стены. Уносили все ценное, в том числе электроинструменты, бытовую технику, садовый инвентарь.

Оперативники установили, что возле обворованных домов крутился ВАЗ-2107. Поймали воров - троих мужчин в возрасте от 26 до 36 лет - в процессе очередной кражи. В отделе полиции задержанные признались, что заранее убирали заднее сиденье у автомобиля, чтобы больше наворованного вместить в машину. Похищенные вещи они сдавали в пункты приема металлолома, а также продавали знакомым. В ходе обыска в домах подозреваемых нашли часть украденного.

- Установлена причастность подозреваемых к совершению 17 фактов хищений. По предварительным данным, общий ущерб потерпевших составил около миллиона рублей, - сообщили в региональном управлении МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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