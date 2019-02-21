В Воронежской области семью наркоторговцев посадили надолго
Лискинский районный суд вынес приговор семейной паре наркоторговцев.
Муж и жена четко распределяли обязанности. 35-летняя женщина заказывала наркотики в Интернете и потом покупала их. Ее 44-летний муж получал информацию о тайниках, где лежит смертоносное зелье, ездил туда, доставал отраву и привозил домой. Там вместе с женой фасовал наркотики. Потом преступная парочка перепродавала их по схожей схеме, пока не попалась полицейским.
Суд признал семейную пару виновной по двум статьям УК. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, женщину – к девяти годам колонии общего режима.
Лискинским районным судом Воронежской области вынесен приговор в отношении 44-летнего местного жителя и его 35-летней супруги.
ИСТОЧНИК KP.RU