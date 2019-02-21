2019-02-21T13:44:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области семью наркоторговцев посадили надолго

Женщина покупала наркотики, а ее муж забирал смертельное зелье в тайниках
Юрий КОЗЛОВ
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За то, что помогали губить свою жизнь наркоманам, лискинская семейная пара отправится в колонию. Муж - на 11 лет, жена - на 9.За то, что помогали губить свою жизнь наркоманам, лискинская семейная пара отправится в колонию. Муж - на 11 лет, жена - на 9.Фото: из архива «КП»
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Лискинский районный суд вынес приговор семейной паре наркоторговцев.

Муж и жена четко распределяли обязанности. 35-летняя женщина заказывала наркотики в Интернете и потом покупала их. Ее 44-летний муж получал информацию о тайниках, где лежит смертоносное зелье, ездил туда, доставал отраву и привозил домой. Там вместе с женой фасовал наркотики. Потом преступная парочка перепродавала их по схожей схеме, пока не попалась полицейским.

Суд признал семейную пару виновной по двум статьям УК. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, женщину – к девяти годам колонии общего режима.

Лискинским районным судом Воронежской области вынесен приговор в отношении 44-летнего местного жителя и его 35-летней супруги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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