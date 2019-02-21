2019-02-21T13:26:25+03:00
Происшествия

Мошенники за день обманули 9 воронежцев

Пенсионер из Советского района не в первый раз попался на удочку аферистов
Ярослав ИВАНОВ
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20 февраля в полицию обратился 68-летний житель улицы Олеко Дундича. Пенсионер сообщил, что он стал жертвой мошенников. Ему звонила женщина и сообщила, что полагается денежная компенсация за ранее приобретенные некачественные лекарства. Потерпевший рассказал, что в октябре 2018 года он уже переводил деньги после аналогичного звонка. В итоге лишился 222 000 рублей.

В региональном управлении МВД России отметили, что воронежцы очень легковерны: только за сутки в полиции зарегистрировали 9 сообщений о мошенничестве. Случаи разные: похитили деньги с банковского счетов под предлогом получения материальной помощи и под видом выплаты букмекерских ставок, три мошенничества - под предлогом осуществления онлайн покупок, также в сети Интернет на социальном сайте, а также найма жилья по объявлению в газете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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