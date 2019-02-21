2019-02-21T13:21:14+03:00
Общество

Воронежцам разъяснили новые правила сбора мусора и платы за услугу

И мерах по снижению тарифа для горожан
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

Первое в этом году заседание клуба ЖКХ в Ленинском районе Воронежа посвятили злободневной теме – мусорной реформе и коммунальным новшествам, вступившим в силу с января 2019 года. В работе клуба приняли участие председатели Советов многоквартирных домов, профильные сотрудники управы, председатель общественного Совета при главе города по вопросам ЖКХ Лариса Тулинова и секретарь районного отделения общественной организации «Жилищный контроль» Оксана Козьякова.

Участники обсудили подробности реформы в сфере обращения твердых коммунальных отходов и мерах по снижению платежей для горожан.

Например, Лариса Тулинова рассказала членам клуба о постановлении Правительства РФ, замораживающем тариф за негативное воздействие на окружающую среду, на уровне 95 рублей за тонну мусора на период с 2019 по 2023 год. Правительство рассчитывает, что это решение позволит снизить тарифы для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники за день обманули 9 воронежцев
В Воронеже открылась выставка к юбилею студенческих стройотрядов
В воронежский «Факел» перешел вратарь из Белгородской области
Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса
Воронежцы будут по-новому платить за отопление
В Воронеже женщину, зарезавшую и сжегшую 6-летнюю девочку, посадили на 12 лет
Перед нами стоит задача - сделать сельские территории комфортными для жизни
Владельцы частных домов Воронежа смогут вернуть плату за вывоз мусора в период их отсутствия
В Воронеже пройдет фестиваль экстремального вождения
ТОС из Воронежа стал лауреатом на Всероссийском конкурсе
Проблемы патриотического воспитания молодого поколения обсудили в ВГТУ
Букет из вобл: воронежские мужчины мечтают получить на 23 февраля авто и гаджеты, а получат носки и дезодоранты
Очевидцы: поезд «Москва-Воронеж» закидали камнями
Воронежцы жалуются на бетонную плиту, нависшую над пешеходной дорожкой в Северном районе
ГИБДД предупреждает воронежских водителей об ухудшении дорожных условий
Пропавшую в Воронежской области девочку нашли в школе