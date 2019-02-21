Воронежцам разъяснили новые правила сбора мусора и платы за услугу

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-21T13:21:14+03:00

И мерах по снижению тарифа для горожан

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Первое в этом году заседание клуба ЖКХ в Ленинском районе Воронежа посвятили злободневной теме – мусорной реформе и коммунальным новшествам, вступившим в силу с января 2019 года. В работе клуба приняли участие председатели Советов многоквартирных домов, профильные сотрудники управы, председатель общественного Совета при главе города по вопросам ЖКХ Лариса Тулинова и секретарь районного отделения общественной организации «Жилищный контроль» Оксана Козьякова.

Участники обсудили подробности реформы в сфере обращения твердых коммунальных отходов и мерах по снижению платежей для горожан.

Например, Лариса Тулинова рассказала членам клуба о постановлении Правительства РФ, замораживающем тариф за негативное воздействие на окружающую среду, на уровне 95 рублей за тонну мусора на период с 2019 по 2023 год. Правительство рассчитывает, что это решение позволит снизить тарифы для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU