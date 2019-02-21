2019-02-21T13:07:22+03:00
Общество

В Воронеже открылась выставка к юбилею студенческих стройотрядов

Экспозиция разместилась в помещении Опорного университета
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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К 60-летию студенческих отрядов, 55-летию – воронежских студотрядов и 15-летию Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в Опорном университете открылась тематическая выставка. На ней представлены экспонаты, отражающие деятельность студенческих отрядов в разные годы - знамёна, форма бойцов, значки, фотографии со строительных площадок, почетные грамоты, документы. Посетителям расскажут об основных вехах истории студотрядовского движения, они также смогут пообщаться с ветеранами. Выставка будет работать до 1 марта по адресу: улица 20-летия Октября, 84.

- Следует отметить, что Штаб студенческих отрядов Воронежского государственного технического университета на протяжении пяти лет признается лидером студотрядовского движения в регионе, - рассказали в управе Ленинского района. – Например, они участвовали в реставрации церквей Воронежа и области совместно с молодежным отделом Воронежской епархии и возводили олимпийские объекты в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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