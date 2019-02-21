В воронежский «Факел» перешел вратарь из Белгородской области

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-21T13:08:58+03:00

В то же время команду покинули два молодых игрока

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В среду, 20 февраля, в заявку «Факела» на первенство ФНЛ внесли новичка – 23-летнего уроженца Белгородской области вратаря Илью Лантратова.

Габаритный голкипер (рост 194 сантиметра, вес 82 килограмма) в последнее время играл в калининградской «Балтике». Он провел в составе самой западной команды России 11 матчей в чемпионате и еще один в Кубке. В них он пропустил 14 мячей (два из них – с пенальти). Контракт с Лантратовым подписали до конца сезона. Илья взял себе номер 22. Он будет конкурировать с 29-летним Дмитрием Кортневым и двумя юными голкиперами – 21-летним Олегом Суворовым и 20-летним Александром Востриковым.

Кроме того, в «Факеле» решили расстаться с двумя игроками «молодежки». 21-летний хавбек Кирилл Колесников и 19-летний форвард Ярослав Денисов собираются продолжить карьеру в командах второго дивизиона.

Воспитанники воронежского футбола Кирилл Колесников (слева) и Ярослав Денисов решили отправиться в клубы второго дивизионаФото: с сайта ФК "Факел"

ИСТОЧНИК KP.RU