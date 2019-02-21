Воронежцы будут по-новому платить за отопление

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-21T12:48:57+03:00

Изменить размер текста: A A

С января 2019 года вступил в силу новый порядок определения размера платы за отопление. Отныне плату за отопление в многоквартирном доме разделили на объемы, потраченные на обогрев общедомого имущества и квартиры. Новый документ предусматривает расчет платы за отопление при наличии в многоквартирных домах помещений и с централизованным, и с индивидуальным теплоснабжением.

Жильцам квартир, оборудованных индивидуальными отопительными приборами, с января 2019 года будут выставлять счет только за отопление общедомового имущества. Плата за отопление квартиры в этом случае войдет в счет за газ или электроэнергию (в зависимости от типа отопления).

ИСТОЧНИК KP.RU