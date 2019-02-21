2019-02-21T12:44:30+03:00
Происшествия

В Воронеже женщину, зарезавшую и сжегшую 6-летнюю девочку, посадили на 12 лет

Жительница Кантемировского района свою вину не признала
Юрий КОЗЛОВ
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Жительница Кантемировского района ближайшие 12 лет проведет в колонии.Жительница Кантемировского района ближайшие 12 лет проведет в колонии.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 21 февраля, Воронежский областной суд вынес приговор по делу 36-летней жительницы Кантемировского района.

6 мая 2005 года около шести часов вечера жительница села Михайловка Кантемировского района увидела, что ее трехлетнего сына течет кровь из носа. Шестилетняя девочка, гостившая у нее, призналась, что нечаянно ударила мальчика. Вместо того, чтобы успокоить детей, неадекватная мамаша схватила нож и зарезала ребенка. Чтобы скрыть следы преступления, она облила бензином и подожгла тело девочки в лесопосадке. Ребенка искали всем селом, но лишь через два месяца - 11 августа - нашли ее косточки и обгоревшую одежду.

Убийца всеми силами пыталась отвести от себя подозрения, даже брата пыталась оговорить. Из-за отсутствия доказательств вины кого-либо дело закрыли в ноябре 2006 года. Выдал убийцу ее подросший сын. Он в одном из разговоров сказал, что видел, как мама ударила девочку ножом. Дело возобновили. Женщина на предварительном следствии признавала свою вину, но на суде от своих показаний отказалась. Однако доказательств было предостаточно.

Суд приговорил жительницу Кантемировского района по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» к 12 годам колонии общего режима. Это решение можно обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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