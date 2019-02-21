2019-02-21T12:22:50+03:00
Общество

Владельцы частных домов Воронежа смогут вернуть плату за вывоз мусора в период их отсутствия

А вот собственники двух и более квартир будут оплачивать каждую из них
Елена ФЕДЯШЕВА
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Владельцы квартир платят не за людей, а за квадратные метры площадиВладельцы квартир платят не за людей, а за квадратные метры площадиФото: из архива «КП»
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Много вопросов возникает у воронежцев в связи с новыми правилами расчета за вывоз мусора, вступившими в силу с января 2019 года. Например, можно ли вернуть переплаченные за услугу деньги, если жилец какое-то время отсутствовал.

- Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи письменного заявления потребителя, - пояснили в пресс-службе ОАО «Экотехнологии». – Такое заявление можно отправить как до начала периода отсутствия потребителя, так и задним числом, но не позднее 30 дней после возвращения жильца. В таком случае ему сделают перерасчет, но не более чем за 6 месяцев.

В качестве документов, подтверждающих факт и продолжительность периода временного отсутствия человека по месту регистрации, могут выступать командировочные удостоверения, проездные билеты, счета за проживание в общежитие и другие документы. Письменное заявление подается в офис ОАО «Экотехнологии» по адресу: 394038, Воронеж, ул. Дорожная, 38.

Это касается жителей, зарегистрированных в частных домах, поскольку им счет на вывоз мусора выставляется по количеству людей. Для собственников квартир эта схема работать не будет, ведь они платят не за жильцов, а за площадь жилья. Еще хуже придется обладателям двух и более квартир. Им придется платить за каждую их них, и не важно, проживает там кто-то или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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