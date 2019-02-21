СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-21T12:20:27+03:00

Свое мастерство покажут инструкторы по вождению и дрифтеры

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24 февраля в Воронеже пройдет фестиваль экстремального вождения. В его программе множество интересных моментов. В «Битве автошкол» выберут «лучшего инструктора города» и «лучшую автошколу».

- Фестиваль направлен на снижение аварийности на улицах города - через мастерство на трассе к безопасности на дорогах. Воронежцы увидят показательные выступление клуба «Вне дорог», Федерации автомобильного спорта Воронежской области, клуба дрифтеров Rabbit drift.

Сотрудники МЧС продемонстрируют работу пожарно-спасательных подразделений на месте ДТП - тушение горящего автомобиля и деблокирование зажатых пассажиров из покореженной машины, - сообщили подробности программы фестиваля в региональном управлении ГИБДД. - Пройдут мастер-классы по контраварийному вождению, тест-драйвы автомобилей. Гостей ждет вкусный чай из старинного самовара, все желающие смогут попробовать себя в кузнечном деле.

Фестиваль пройдет на автодроме «Воронеж» (ул. Острогожская, 148/2), начало в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU