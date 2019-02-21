ТОС из Воронежа стал лауреатом на Всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-21T12:09:39+03:00

Изменить размер текста: A A

ТОС Березовая Роща Центрального района Воронежа отметили на Всероссийском конкурсе лучших практик территориального общественного самоуправления по итогам 2018 года. На федеральном уровне оценили проект по комплексному благоустройству сквера «Березка», созданного по инициативе местных жителей, - как одну из лучших практик успешного взаимодействия власти и населения.

Реконструкцию сквера начали в 2017 году благодаря конкурсу общественно-полезных проектов ТОС в рамках грантов ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области». На него ушло более 4 млн рублей - помимо выделенных средств (2,05 млн) привлекли частные инвестиции (2 млн), а местные жители сами трудились на благоустройстве.

Возрожденное место отдыха пользуется большой популярностью у горожан. Инициативные жители микрорайона Березовая Роща собираются теперь благоустроить прилегающую к скверу территории - и снова подали заявку на грант.

ИСТОЧНИК KP.RU