2019-02-21T12:20:26+03:00
Общество

Проблемы патриотического воспитания молодого поколения обсудили в ВГТУ

20 февраля в Воронежском опорном университете состоялся форум «Традициям защитников Отечества верны! Патриотическое воспитание юных поколений – путь к успешному развитию России!»
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Форум был посвященный Дню защитника Отечества и 30-летию окончания вывода войск из Афганистана. Перед его открытием все собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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