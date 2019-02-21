Проблемы патриотического воспитания молодого поколения обсудили в ВГТУ
20 февраля в Воронежском опорном университете состоялся форум «Традициям защитников Отечества верны! Патриотическое воспитание юных поколений – путь к успешному развитию России!»
.
Изменить размер текста:
Форум был посвященный Дню защитника Отечества и 30-летию окончания вывода войск из Афганистана. Перед его открытием все собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов.
ИСТОЧНИК KP.RU