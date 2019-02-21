Проблемы патриотического воспитания молодого поколения обсудили в ВГТУ

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-21T12:20:26+03:00

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Форум был посвященный Дню защитника Отечества и 30-летию окончания вывода войск из Афганистана. Перед его открытием все собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU