2019-02-21T11:31:29+03:00
Звезды

Букет из вобл: воронежские мужчины мечтают получить на 23 февраля авто и гаджеты, а получат носки и дезодоранты

Зато, согласно опросу, количество женщин, которые поздравят своих рыцарей, увеличится
Ярослав ИВАНОВ
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Русалка для мужчин на 23 февраля.Русалка для мужчин на 23 февраля.Фото: Ярослав ИВАНОВ
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Хочется одно - подарят другое. Такова ситуация с презентами на 23 февраля в Воронеже, согласно опросу.

Аналитики Авито посчитали, что мужчины преимущественно хотят получить в подарок авто, гаджеты или часы. Но объективно только 2 процента воронежских дам собираются порадовать машинами своих кавалеров. Большинство женщин рассчитывают обойтись в качестве подарка средствами для ухода за телом (24%), одеждой и обувью (23%), подарочными сертификатами (22%) и носками (17%) - куда ж без них!

Зато количество дам, собирающихся порадовать презентами своих мужчин, в этом году увеличилось на 11 процентов (94% опрошенных женщин). И некоторые готовят неординарные подарки - «букет из вобл», «что-то для авто», «полет в Дубай», «перфоратор», «сладости», «мангал», «билет на концерт, в театр», «костюм для рыбалки», «инструменты» и, конечно же, «себя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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