2019-02-21T11:06:42+03:00
Происшествия

Очевидцы: поезд «Москва-Воронеж» закидали камнями

В обстоятельствах инцидента сейчас разбирается полиция на транспорте
Анна ГРЕБЕНКИНА
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«Под Воронежем поезд закидали камнями», - сообщили утром в редакцию «КП» обеспокоенные читатели. По их словам, состав направлялся из Воронежа в столицу, а на станции «Грязи Воронежские» случилось ЧП.

Как пояснили в пресс-службе Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, инцидент с поездом №737«Москва-Воронеж», действительно, произошел. Но не в таких масштабах.

- Около половины девятого утра нам поступило сообщение о том, что в данном поезде на перегоне Тресвятская в вагоне оказалось разбитым одно наружное стекло. Никто не пострадал, так как окно просто повредилось. По близости людей не было замечено. Возможно, камень просто отскочил, - добавили в пресс-службе.

Сейчас на месте работают полицейские на транспорте. Выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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