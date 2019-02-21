Воронежцы жалуются на бетонную плиту, нависшую над пешеходной дорожкой в Северном районе

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-21T11:02:04+03:00

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Опасайтесь ходить по пешеходной дорожке в жилом комплексе «Северная корона». Местные жители жалуются в соцсетях на опасно накренившуюся над ней бетонную плиту.

- Вчера в очередной раз шел мимо «чудо-плит» и опять поймал себя на мысли, не надо здесь ходить, тем более с детьми.... УК, которая обслуживает данные дома, не первый год ничего не делает. Тем более, что были печальные случаи с падением проклятых плит на детей, но никто не учится на чужих ошибках. А через эти улочки каждый день проходят люди и не задумываются о печальном исходе, - написал местный житель в паблике Типичный Воронеж.

Напомним, в апреле 2018-го в Хохольском районе случилось ЧП с падением бетонной плиты на школьников, дети получили серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU