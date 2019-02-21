2019-02-21T10:46:36+03:00
Общество

ГИБДД предупреждает воронежских водителей об ухудшении дорожных условий

На трассах мокрый снег и наледь
Ярослав ИВАНОВ
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Госавтоинспекция Воронежской области просит водителей быть предельно внимательными из-за ухудшения погодных условий. На дорогах снег с дождем и наледь. Такая погода сохранится в ближайшие дни.

Выбирая скорость, не забывайте, что на скользкой проезжей части тормозной путь увеличивается почти втрое. Рядом с остановками общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений образуется наледь, на этих участках нужно быть особенно осторожными, избегать резких маневров и сбавлять скорость. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении по мостам и путепроводам, где при выпадении осадков тоже появляется наледь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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