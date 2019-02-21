Пропавшую в Воронежской области девочку нашли в школе
Ребенок уснул в учебном заведении
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8-летнюю девочку, которую ночью 21 февраля искали в поселке Подгоренский Воронежской области, обнаружили живой в школе.
Ребенок не пришел домой с занятий, и родители обратились в полицию. Правоохранители и волонтеры всю ночь прочесывали близлежащую местность. Утром девочку обнаружили работники школы, которые пришли на работу.
По предварительным данным, школьница провела ночь в учебном заведении. Как она там оказалась, выясняют полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU