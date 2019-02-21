2019-02-21T09:47:30+03:00
Общество

После жалоб жильцов управляющую компанию заставили отремонтировать в доме трубы и водостоки

Плохо содержали здание в Ленинском районе города
Ярослав ИВАНОВ
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ГЖИ Воронежской области предписала «УК Ленинского района» провести ремонт дома № 62 по улице Красноармейской. Жители пожаловались на ненадлежащее содержание здания в государственную жилищную инспекцию через личный кабинет в ГИС ЖКХ.

Жилищный инспектор, прибывший на место, установил, что управляющая организация не выполнила ремонт трубопровода отопления и запорной арматуры в подвале подъезда № 2 и ремонт водосточных труб, у которых отсутствуют водоотметы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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