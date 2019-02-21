2019-02-21T09:08:56+03:00
Звезды

Воронежцам покажут работы скульптора из Липецка

Выставка открывается в музее имени Крамского
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

21 февраля в «Крамском» откроется экспозиция «Люблю жизнь, люблю человека…». Это персональная выставка скульптуры народного художника России, почетного гражданина Липецка Юрия Гришко. Он ушел из жизни в 2018-м.

Юрий Гришко - один из старейших членов Липецкой областной организации Союза художников России, стоявший у истоков ее основания, своим творчеством и общественной деятельностью оказавший большое влияние на формирование художественной среды Липецка и Липецкой области. В 2012 году на базе его творческой мастерской открылся отдел «Музей современной скульптуры» Липецкого областного художественного музея.

Художник продолжал традиции русского реалистического искусства. Не уставал говорить языком пластики о жизни и людях, современниках - через портреты друзей, коллег, известных земляков, деятелей культуры и искусства, своих близких, детские образы.

«Я люблю жизнь, люблю человека. Идеальных людей нет. Но я хочу рассказать о том лучшем, красивом, что есть в каждом человеке. Как художник, в этом вижу свою задачу и к этому стремлюсь», говорил автор.

Воронежцам покажут 33 произведения Гришко, созданных с конца 1970-х по 2014 годы, из собрания Липецкого областного художественного музея и коллекции семьи художника.

На выставке будет демонстрироваться документальный фильм «Скульптор Гришко», выпущенный к 80-летию автора.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея имени Крамского до 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очевидцы: поезд «Москва-Воронеж» закидали камнями
Воронежцы жалуются на бетонную плиту, нависшую над пешеходной дорожкой в Северном районе
ГИБДД предупреждает воронежских водителей об ухудшении дорожных условий
Пропавшую в Воронежской области девочку нашли в школе
После жалоб жильцов управляющую компанию заставили отремонтировать в доме трубы и водостоки
Юные воронежские флейтистки заняли первые места на конкурсе в Нью-Йорке
В воронежских автобусах появились лежачие места для сонных студентов
В Воронеже сфотографировали главного кототренера по лыжному спорту
Воронежский «Буран» проиграл казанскому «Барсу»
Подорожание автомобилей: воронежцы массово пересаживаются на машины поменьше
Воронежцев приглашают на масштабный фестиваль патриотической песни
На льду Воронежского водохранилища нашли новые промоины
В Воронежской области будут судить экс-начальника отдела районной полиции
В центре Воронежа «Лада» врезалась в столб
Владимир Нетёсов: «Мы готовы законодательно обеспечить реализацию Послания президента Владимира Путина в регионе»
В Воронеже из-за салюта перекроют набережную и Чернавскую дамбу
Делом об алкогольной "вписке" в воронежской школе займется прокуратура
На воронежской трассе инспекторы заменили дальнобойщику колесо
В Воронежской области будут судить юношей, отомстивших за избитого приятеля
В Воронеже пройдет фестиваль традиционной культуры "Русское лето"
Захар Прилепин привезет на воронежский фестиваль "Русское лето" своих друзей
Спасатели предупреждают: в Воронежской области ожидается сильный ветер
Житель Воронежской области занялся продажей минометных мин