2019-02-21T08:28:33+03:00
Звезды

Юные воронежские флейтистки заняли первые места на конкурсе в Нью-Йорке

Отличились Светлана и Ольга Маренковы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Юные воронежские флейтистки успешно заявили о себе на Международном конкурсе Crescendo Music Competition, финал которого прошел 17 февраля в нью-йоркском «Карнеги-холле».

Учащиеся Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Светлана и Ольга Маренковы стали лауреатами I степени в номинациях «Соло» и «Дуэт». Флейтистки получили путевку в Нью-Йорк благодаря победе в номинации «Духовые инструменты» на отборочном туре конкурса, который проходил в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге.

На конкурсе Crescendo Music Competition принимают участие юные исполнители более чем 20 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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