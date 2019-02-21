Юные воронежские флейтистки заняли первые места на конкурсе в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-21T08:28:33+03:00

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Юные воронежские флейтистки успешно заявили о себе на Международном конкурсе Crescendo Music Competition, финал которого прошел 17 февраля в нью-йоркском «Карнеги-холле».

Учащиеся Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Светлана и Ольга Маренковы стали лауреатами I степени в номинациях «Соло» и «Дуэт». Флейтистки получили путевку в Нью-Йорк благодаря победе в номинации «Духовые инструменты» на отборочном туре конкурса, который проходил в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге.

На конкурсе Crescendo Music Competition принимают участие юные исполнители более чем 20 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU