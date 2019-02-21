В воронежских автобусах появились лежачие места для сонных студентов
Большое кресло для пассажиров заметили на маршруте №27
Фото: скриншот соцсети.
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В воронежском автобусе появились лежачие места для уставших пассажиров. Большое уютное кресло заметили на маршруте №27. Фото опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.
- Наконец появились лежачие места для студентов, - подписал снимок автор.
К такому выводу молодой человек пришел из-за сплошного сиденья, на котором удобно будет расположиться лежа. Да и сам автобус следует через вуз.
В комментариях горожане отметили, что причина появления такого кресла в том, что между ним и другим сиденьем слишком мало места. Это вызывает трудности при посадке. Зато лежа разместиться на таком будет в самый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU