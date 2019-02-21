2019-02-21T06:01:11+03:00
Общество

В Воронеже сфотографировали главного кототренера по лыжному спорту

Усатый сотрудника местные жители заметили на территории спортивного комплекса
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Любовь Шабанова.Фото: Любовь Шабанова.
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В Воронеже местные жители сфотографировали усатого сотрудника спортивного комплекса. Черный кот удобно разместился на горе пластмассовых стульев и внимательно следил за тренировкой лыжников. Снимок горожане опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.

В комментариях воронежцы назвали питомца главным тренером по лыжному спорту и отметили, что такой «руководитель» уж точно проследит за всеми. А еще внимательные горожане заметили у кота белое пятнышко на груди.

- С галстуком! Ни абы что. Точно главный, ему даже одного стула мало, - пошутили местные жители.

Фото: скриншот соцсети.

Фото: скриншот соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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