В Воронеже сфотографировали главного кототренера по лыжному спорту
Усатый сотрудника местные жители заметили на территории спортивного комплекса
Фото: Любовь Шабанова.
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В Воронеже местные жители сфотографировали усатого сотрудника спортивного комплекса. Черный кот удобно разместился на горе пластмассовых стульев и внимательно следил за тренировкой лыжников. Снимок горожане опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.
В комментариях воронежцы назвали питомца главным тренером по лыжному спорту и отметили, что такой «руководитель» уж точно проследит за всеми. А еще внимательные горожане заметили у кота белое пятнышко на груди.
- С галстуком! Ни абы что. Точно главный, ему даже одного стула мало, - пошутили местные жители.
Фото: скриншот соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU