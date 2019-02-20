Воронежский «Буран» проиграл казанскому «Барсу»

СЕГОДНЯ 22:45 2019-02-20T22:50:08+03:00

«Ураганные» еще после предыдущего матча потеряли шансы на выход в плей-офф

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Исход матча был, конечно, более важен для гостей. Казанский «Барс» пока держится на спасительном 16 месте, позволяющем выйти в плей-офф. «Ураганные» все шансы потеряли.

Игра началась во многом ожидаемым натиском казанцев. Уже на четвертой минуте Артем Галимов открыл счет. В середине первого периода «Буран» показал один из немногих своих козырей – четкий розыгрыш большинства, и Руслан Хасаншин завершил комбинацию точным броском – 1:1.

Равновесие длилось до 25 минуте, когда Марк Марин тоже реализовал «лишнего» - 1:2. «Буран» насел на ворота гостей, сильно поддавливал, но не реализовал голевые моменты. А казанцы наказали – на 36 минуте Никита Сошнин «заковырял» с помощью рикошета третий гол.

В третьем периоде голами отметились два Дмитрия – сначала у «Барса» Литвинов, потом у «Бурана» Сидляров. Итог – 2:4.

«Буран» с 51 очком застрял на 21 месте. 22 февраля «ураганным» предстоит встреча с «Ладой» из Тольятти. Будущие соперники идут на пятом месте с 77 очками. Игра стартует в 19.00.

- В первую очередь, хотелось бы поздравить своих ребят с победой – молодцы сегодня, проявили характер, самоотверженность! - сказал после матча Айрат Кадейкин, главный тренер «Барса». - Сегодня было много правильной игры, но концовка была такая нервозная, хотя мы и вели со счетом 4:2. Нам помогли удаления соперника. И ребята в этом плане молодцы – довели игру до победы.

- У соперника было больше желания и мотивации, - признал Александр Трофимов, главный тренер «Бурана». - Наша команда старалась, пыталась, но вы сами видели, как самоотверженно соперники играли в обороне, сколько они бросков на себя поймали, сколько у них вратарь выручил. В хоккее все решают голы. Хотели, но не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU