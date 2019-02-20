Подорожание автомобилей: воронежцы массово пересаживаются на машины поменьше

СЕГОДНЯ 20:00 2019-02-20T20:00:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитики "Авито" изучили, как менялся в Воронеже рынок автомобилей возрастом до трех лет. Выводы получились не то чтобы оптимистичными. Отмечен рост популярности малых автомобилей и снижение интереса к среднему сегменту. Иными словами, те, кто вчера мог купить "Сид", сегодня выбирают "Рио". Причина очевидна - непрекращающееся подорожание новых автомобилей.

- Значительнее всего выросла доля малых машин (+6,4%), в то же время уменьшилась доля среднего класса (-6,1%.). Цена на кроссоверы показала наибольший рост (20,7%), меньше всего подорожали малые авто (11,8%), - рассказывают аналитики.

В список самых продаваемых машин в возрасте до трех лет в Воронеже вошли "Гранта", "Рио", "Солярис", "Поло", "Веста", "Шевроле-Нива", "Приора". "Калина", "Лада-Нива" и (внезапно) "Тойота-Камри". Кстати, все перечисленные машины в подержанном состоянии за последний год не дешевели, как можно было бы предположить, а дорожали. Обе "Нивы" прибавили в цене примерно 10%, "Солярис" - 13%, а "Приора" - и вовсе 14%.

ИСТОЧНИК KP.RU